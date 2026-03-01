23e Festival du Cinéma de Turquie à Paris

Depuis 23 ans, le Festival du Cinéma de Turquie à Paris (FCTP), grâce au soutien de la Mairie de Paris, met en lumière la richesse et la diversité du cinéma de Turquie. Cette année, dans un monde marqué par des crises humaines, sociales et politiques, nous interrogeons notre capacité à« Rester humain en ces temps obscurs ».

Du 26 mars au 5 avril 2026, le festival propose une sélection de films engagés, des rencontres et des échanges avec des cinéastes. Les projections auront lieu dans des salles emblématiques de Paris, telles que Le Louxor, Le Brady, le Cinéma Saint- André des Arts et l’Institut Goethe.

Un rendez-vous unique pour découvrir des œuvres percutantes et questionner notre époque à travers le cinéma.

La séance de l’inauguration, du jeudi 26 mars à 19h30 au Cinéma Le Louxor, sera marquée par l’avant- première française du film SALVATION du réalisateur Emin Alper, récompensé par l’Ours d’Argent à la Berlinale. Une œuvre puissante à ne pas manquer.

Affiche FCTP 2026 ; Crédits : Acort

Du 26 mars au 5 avril 2026, le festival propose une sélection de films engagés, des rencontres et des échanges avec des cinéastes. Les projections auront lieu dans des salles emblématiques de Paris, telles que Le Louxor, Le Brady, le Cinéma Saint- André des Arts et l’Institut Goethe.

Du jeudi 26 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

payant

De 8 à 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-06T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://cinematurc.com/site/?p=384 https://www.facebook.com/CinemaTurquie https://www.facebook.com/CinemaTurquie https://twitter.com/CinemaTurquie



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

