23e Festival du film d’animation Place Robert de Flers Pont-l’Évêque

23e Festival du film d’animation

Place Robert de Flers Cinéma Le Concorde Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-16

Le 23e Festival du Film d’Animation débarque à Pont-l’Évêque !

Le 23e Festival du Film d’Animation débarque à Pont-l’Évêque !

Préparez-vous à un voyage extraordinaire où l’imagination n’a plus de limites ! Pour sa 23e édition, le festival pose ses valises au Cinéma Le Concorde pour célébrer la magie du dessin animé et de la création numérique.

Que vous soyez un mordu du coup de crayon traditionnel, un fan d’animation époustouflante ou simplement en quête d’une sortie familiale inoubliable, ce rendez-vous est fait pour vous.

Des films pour toute la famille seront proposés à plusieurs moments de la journée

Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur le site du cinéma .

Place Robert de Flers Cinéma Le Concorde Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 18 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 23e Festival du film d’animation

The 23rd Festival du Film d’Animation is coming to Pont-l’Évêque!

L’événement 23e Festival du film d’animation Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Terre d’Auge Tourisme