23e Festival du livre et de la presse d’écologie Académie du Climat Paris

Avec Myriam Bahaffou, Quentin Ghesquière, Nina Fasciaux, Pauline Rochart, Sarah Durieux, Karine Jacquemart… Cette année nous explorons la question de l’adaptation aux bouleversements climatiques et sociétaux. Ce concept, souvent perçu comme une solution technique ou une forme de résignation, mérite d’être interrogé autrement : et s’il était, aussi, un levier puissant pour transformer nos sociétés ?

AU PROGRAMME

Horaires du festival : samedi 11h – 22h, dimanche 11h – 18h

Une librairie géante >> Avec plus de 40 stands pour les grand·es et petit·es, tenue par la librairie L’Attrape-Coeurs Paris (XVIIIe). Venez rencontrer de nombreux⸱ses auteurs et autrices engagé.es

Section Jeunesse >> Une riche programmation pour les plus jeunes avec des ateliers et animations accessibles dès 5 ans.

Et bien plus encore…! >> Neuf tables rondes, des ateliers pratiques et thématiques ainsi que diverses animations festives tout au long du week-end.

APPRENDRE

Peut-on vraiment s’adapter ? Table ronde inaugurale – avec Marine Calmet, Quentin Ghesquière et Arthur Keller, en partenariat avec le média Socialter.

Samedi de 11h à 12h30

Rencontre avec Charlène Descollonges – Autrice d’Agir pour l’eau (éd. Tana).

Samedi de 11h à 12h

Rencontre avec Eric Aeschimann – Auteur du livre Les vipères ne tombent pas du ciel (éd. Les Liens qui Libèrent).

Samedi de 12h15 à 13h

Militer, à quel prix ? Avec Sarah Durieux, Victoria Berni André et Jean Le Goff.

Samedi de 14h à 15h30

Rencontre avec Bérénice Penafiel – Autrice de Femmes à la rue (éd. Terre Urbaine).

Samedi de 15h à 15h45

Rencontre avec Enzo Lescourt – Auteur de l’ouvrage Le Soulèvement du Pacifique (éd. Wildproject).

Samedi de 15h à 15h45

L’adaptation face à la profusion : peut-on sortir du consumérisme ? Avec Samuel Sauvage, Jeanne Guien et Françoise Vernet. En partenariat avec HOP.

Samedi de 15h45 – 17h15

Verdir la bibliothèque de nos enfants – Échange avec quatre lauréat·es du Prix du livre jeunesse écolo 2025 : Ariane Pinel, Joël Henry, Matthieu Gargallo et Emilie Sandoval.

Samedi de 16h à 17h

Rencontre avec Stein van Oosteren – Auteur de Désir d’agir – Comment déclencher la transition écologique(éd. Ecosociété).

Samedi de 16h à 17h

Rencontre avec Myriam Bahaffou – Autrice d’Eropolitique (éd. le passager clandestin).

Samedi de 17h à 18h

Déborder Bolloré : le monde du livre en coopération –Rencontre croisée avec des co-éditeurices du livre Déborder Bolloré.

Samedi de 17h15 à 18h15



Adaptation des villes, pourquoi ça traîne ? Table ronde en partenariat avec la Fondation de l’Écologie Politique

Samedi de 17h30 à 18h45

Rencontre avec Pauline Rochart – Autrice de Ceux qui reviennent (éd. Payot).

Samedi de 18h à 18h45

Faire de l’alimentation un pouvoir de réconciliation – Avec Karine Jacquemart et Clément Osé. En partenariat avec Dard/Dard.

Dimanche de 11h à 12h30

Rencontre avec Sea Shepherd –Autour de l’action non violente.

Dimanche de 13h – 13h45

Pour une agriculture contre le béton et les pesticides –Avec Claude Gruffat et le collectif Oui aux terres de Gonesse. En partenariat avec Politis.

Dimanche de 13h à 14h30

Rencontre avec Thomas Brail – Autour de sa BD Le défenseur des arbres (éd. Actes Sud jeunesse).

Dimanche de 14h à 14h45

Soigner le monde en soignant le journalisme – Avec Nina Fasciaux et Serge Hastom.

Dimanche de 15h à 16h15

Rencontre avec Elio Possoz – Auteur de Les Mains vides (éd. La Volte).

Dimanche de 15h à 15h45

Rencontre avec Nelly Pons – Autrice du Grand épuisement (éd. Actes Sud).

Dimanche de 16h à 16h45

Habiter autrement – Avec Marie-Hélène Lafage, Anne-Sophie Clémençon et Michel Bernard.

Dimanche de 16h30 – 18h

Rencontre avec Géraldine Chognard – Traductrice de L’autre pouvoir de Starhawk (éd. Cambourakis).

Dimanche de 17h – 17h45

Remise du prix du livre d’écologie politique 2025 – Rencontre conviviale et dédicaces, organisées par la Fondation de l’Écologie Politique (FEP).

Dimanche de 19h à 20h

PRATIQUER

Balade naturaliste – Animée par Jacky Libaud, de Balades aux jardin

Samedi de 10h à 12h, et dimanche de 11h à 13h

→inscription←

Fresque de la sécurité sociale de l’alimentation – Animée par le collectif la Marmite rouge.

Samedi de 11h à 13h30.

→Inscription sur le site de la Fresque ←

Arpentages – Lecture collective, dont la méthode est issue de l’éducation populaire. Comment s’organiser ?, de Starhawk – samedi, de 14h30 à 16h30 / Lutter contre les projets imposés et polluants

Dimanche, de 15h30 à 17h30

→inscription←

JEUNESSE – Imagine et dessine la cabane de tes rêves

Avec Joël Henry et Ariane Pinal, auteur et illustratrice de Sacha et les cabanes (éd. Cambourakis), livre lauréat du prix du livre jeunesse écolo 2025 – Dès 7 ans

Samedi de 14h à 16h

Visite – Les coulisses de l’Académie et ses expérimentations d’adaptation au changement climatique. Inscription sur place.

Samedi à 14h30-15h30-16h30

JEUNESSE – La créativité, un super outil pour l’écologie

Avec Matthieu Gargallo, auteur de Sauver le monde, un jeu d’enfant ! (éd. Sens dessus dessous), lauréat du prix du livre jeunesse écolo 2025 – Dès 6 ans

Samedi de 14h à 15h30

→inscription←

JEUNESSE – Viens peindre de drôles d’arbres

Un atelier avec Pauline Morel autour de son livre Pluie (éd. Panthera). De 5 à 8 ans

Samedi de 16h à 17h30

→inscription←

JEUNESSE – Je vais t’aider, Petite Graine

Lecture gestuelle et de confection de marionnettes-doigts, autour du livre Je vais t’aider, Petite Graine, de Clotilde Giraud (éd. Scudéry). De 2 à 4 ans

Samedi, de 17h à 17h50

→inscription←

Atelier du livre déchaîné Fresque participative et collaborative pour comprendre les enjeux de l’écologie du livre et imaginer des actions concrètes ! Animé par Mathieu Bouttin, membre de l’association pour l’écologie du livre.

Dimanche de 14h à 17h30

→inscription←

JEUNESSE – Joue avec Arthur à la permaculture

Un atelier avec Louise Browaeys, autrice de l’album Arthur, l’enfant qui a créé son jardin en permaculture, (éd. Athizes). De 7 à 12 ans

Dimanche de 14h à 15h30

→inscription←

Aussi avec les ENFANTS – Atelier Land Art

Dimanche de 15h à 17h

SE DIVERTIR

—————————————————————————

Le Comedy club de l’adaptation – Rencontre conviviale et décalée d’expert·es et humoriste pour un stand-up Comedy Club ! Avec Le Roi Borgne, Valérie Martin et Quentin Ghesquière. Animé par Matthieu Brillard, du Bulbe Média

Samedi de 20h à 22h

JEUNESSE – Viens gagner des livres jeunesse écolos !

Jeu-concours animé par le Felipé.

Samedi et dimanche, de 14h à 17h

JEUNESSE – Jeux de société

avec le Centre d’animation Binet & l’Académie du Climat.

Samedi de 14h30 à 17h30

ANENT (Slam-Fonnkèr) Par le powète – auteur – interprète Titwann souffle « la magie des mots guérisseurs ». Il sait leur pouvoir.

Il exagère penserez vous ? Peut être n’a t il pas tout à fait tort. Aller savoir. Dimanche de de 16h à 17h

Programme téléchargeable : Festival du livre et de la presse d’écologie (festival-livre-presse-ecologie.org)

Le Festival du livre et de la presse d’écologie est né en 2003, de la rencontre de professionnel·les de la culture et de militant·es écologistes, avec trois orientations majeures :

La promotion du livre et de l’écrit / L’information, sensibilisation et éducation à l’environnement / La présentation au public des différents acteur·rices agissant sur ces questions (associations, structures de presse et d’édition).

L’association organise le Festival du livre et de la presse d’écologie, qui se tient chaque automne à Paris, et un Prix du Livre jeunesse écolo pour des enfants de la France entière.

Retrouvez le Felipé sur Facebook, Instagram, et sur son site internet !

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, avec des options végan et sans gluten, de saison et ultra locaux cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Pour convaincu⸱es, simples curieux⸱ses et même les enfants : une librairie géante avec des rencontres d’auteur⸱rices, des ateliers créatifs, des tables rondes, des arpentages, des rencontres & dédicaces, des balades naturalistes, des fresques, des jeux…

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 11h00 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 2 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/