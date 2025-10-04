23e Festival du Livre et de la presse d’écologie Académie du climat Paris

Deux jours de festival, avec :

> Un grand salon du livre et de la presse d’écologie soit près de 40 stands tenus par des maisons d’édition, des acteurices d’une presse engagée et des acteurices du monde associatifs, ainsi qu’une grande librairie éphémère.

> 8 tables rondes, 11 paroles d’auteurices, des projections, des lectures, des balades naturalistes, des ateliers, des fresques, une exposition, une conférence-contée, etc.

> Des balades naturalistes, une fresque de la sécurité sociale de l’alimentation, des ateliers d’arpentage,

> Le Comedy Club de l’adaptation, une scène rap et poésie, une exposition, un cabinet de lectures, etc.

> Une programmation dédiée à la jeunesse avec des ateliers créatifs, un Quizz pour gagner des livres, des lectures…

Pour sa 23e édition, le Felipé et l’Académie s’associent à nouveau le temps d’un week-end. Pour convaincu·es, simples curieux·ses et même pour les enfants , il y aura : une librairie géante, des tables rondes, des rencontres d’auteu·rices, des ateliers créatifs, des projections, des lectures, des balades naturalistes, une fresque, une exposition… ET un salon avec une quarantaine de maisons d’éditions, d’acteurices de la presse indépendante et d’associations. Venez rencontrer des auteurices engagé·es : Quentin Ghesquière, Marine Calmet, Arthur Keller, Karine Jacquemart, Myriam Bahaffou, Jeanne, Guien, Thomas Brail, Samuel Sauvage, Françoise Vernet…

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.festival-livre-presse-ecologie.org/le-festival/le-programme/ +33604144937 contact@flpe.fr https://www.facebook.com/Felipecologie?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Felipecologie?locale=fr_FR