23ème Bourse aux Figurines et Miniatures Soultz-Haut-Rhin

23ème Bourse aux Figurines et Miniatures
12 rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 16:00:00
2025-11-16
Dimanche 16 novembre à la M.A.B. de Soultz de 9h à 16h
Dimanche 16 novembre à la M.A.B. de Soultz de 9h à 16h
Explorez une fascinante variété de figurines en tous genres et jouets de transport miniatures. Une bourse captivante présentant 300 mètres linéaires de stands où vous trouverez des trésors, des conseils aussi et qui vous replongera dans l’enfance ou éveillera une vocation de collectionneurs…
Entrée à la bourse 2€ accès à la bourse et au musée 4€ .
12 rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 30 92 nefdesjouets@soultz68.fr
English :
Explore a fascinating variety of figurines and miniature transport toys.
German :
Erkunden Sie eine faszinierende Vielfalt an Figuren aller Art und Miniaturtransportspielzeug.
Italiano :
Esplora un’affascinante varietà di miniature di tutti i tipi e di giocattoli da trasporto in miniatura.
Espanol :
Explore una fascinante variedad de miniaturas de todo tipo y juguetes de transporte en miniatura.
