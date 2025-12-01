23ème Bourse Expo avenue Pierre Grand Cavaillon

23ème Bourse Expo

avenue Pierre Grand MIN Cavaillon Vaucluse

Début : 2025-12-13 08:30:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-13

Bourse expo de véhicules et de motos de collection

+33 6 61 32 24 18 contact@trapadelles.fr

English :

Exhibition of vintage vehicles and motorcycles

German :

Expo-Börse für Oldtimer und Motorräder

Italiano :

Esposizione di veicoli e moto d’epoca

Espanol :

Exposición de vehículos y motos de época

