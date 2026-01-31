23ème Bourse inter-régionale d’échange miniatures Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
23ème Bourse inter-régionale d’échange miniatures Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 1 mars 2026.
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 3 EUR
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Le club de modélisme 26 Mistral organise leur 23ème Bourse inter régionale au cours de laquelle vous pourrez échanger miniature, admirer des réseaux ferroviaires et des avions.
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes club26mistral@gmail.com
English :
Club de modélisme 26 Mistral organizes its 23rd inter-regional bourse, where you can swap miniatures and admire railways and airplanes.
