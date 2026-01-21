23ème bourse motos et voitures anciennes

Pressigny-les-Pins Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Bourse motos

23ème Bourse motos et voitures anciennes. Exposition véhicules anciens, bric à brac de pièces, documentations et accessoires. Restauration sur place organisée par Motor Cycle Passion de Pressigny. Parking gratuit. Avec animation musicale. .

Pressigny-les-Pins 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 33 83 06

English :

Motorcycle exchange

