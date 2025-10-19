23ème édition de la Fête de la Châtaigne et des Saveurs d’Automne Catenay

23ème édition de la Fête de la Châtaigne et des Saveurs d'Automne Catenay dimanche 19 octobre 2025.

Catenay Seine-Maritime

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

La commune de Catenay et l’association A.S.C.C. vous invitent à la 23ème Fête de la Châtaigne et des saveurs d’Automne.

Au programme marché de l’artisanat et des saveurs d’Automne, dégustation de châtaignes fraiches, grillées, transformée, et randonnée pédestre de 10 à 12km (départ à 9 h30)

Food truck sur place.

Animation musicale par l’atelier Musique Actuelle de EMMDT Petit-Quevilly

Entrée libre .

Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 00 15

English : 23ème édition de la Fête de la Châtaigne et des Saveurs d’Automne

