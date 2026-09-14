23ème édition de la fête du Gâteau basque et 17ème chapitre de la confrérie Cambo-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
23ème édition de la fête du Gâteau basque et 17ème chapitre de la confrérie
Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
En continu de 10h à 19h, marché à l’artisanat et aux produits régionaux, passe-rue musical, concerts itinérants festifs et de musique traditionnelle, vente de gâteaux (bandas, danses basques, …).
>> 9h15, départ de la gare routière : rando-balade gourmande avec pause-dégustation de cidre et gâteau basque. (Niveau facile : 3h30).
>> Ateliers de fabrication de gâteau basque : 4 ateliers sont programmés à 10h/13h/15h/17h, avec un pâtissier professionnel.
>> 15h-17h, Parc Saint Joseph : pour les enfants – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa
>>15h30, fronton du haut Cambo : spectacle des traditions basques, danses, partie de pelote à main nue puis force basque.
>> 19h, Halle Bernadette Jougleux = Concert de l’Harmonie
Inscription à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains. Ouverture des réservations le 7 septembre. .
Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
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English : 23ème édition de la fête du Gâteau basque et 17ème chapitre de la confrérie
L’événement 23ème édition de la fête du Gâteau basque et 17ème chapitre de la confrérie Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains
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