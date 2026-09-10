Informations pratiques

Cambo-les-Bains

23ème édition de la fête du Gâteau basque et 17ème chapitre de la confrérie

Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

>> En continu de 10h à 19h, marché à l’artisanat et aux produits régionaux, passe-rue musical, concerts itinérants festifs et de musique traditionnelle (bandas, danses basques, …) et des temps forts tout au long de la journée…

>> Vente de gâteaux basques au stand Eguzkia.

>> Concours du meilleur Gâteau basque : Catégories Amateurs et Jeunes professionnel de moins de 20 ans.

>> Ateliers de fabrication de gâteau basque : 3 ateliers à 10h, 14h ou 16h avec un pâtissier professionnel.

>> Dès 9h30, Défilé et messe des confréries

>> Repas champêtre organisé par la Confrérie du Gâteau Basque. Services à 12h30 et 14h.

>> Pour les enfants = atelier spectacle de cirque à 16h et atelier maquillage à 13h30.

>> Concert de chants basques avec le chœur Adixkideak, 16h30 église St-Laurent.

Ouverture des réservations le 7 septembre. .

Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 23ème édition de la fête du Gâteau basque et 17ème chapitre de la confrérie

L’événement 23ème édition de la fête du Gâteau basque et 17ème chapitre de la confrérie Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains