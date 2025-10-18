23ème édition de la Foire Bio Longchaumois
23ème édition de la Foire Bio Longchaumois samedi 18 octobre 2025.
23ème édition de la Foire Bio
Espace Loisirs Longchaumois Jura
Gratuit
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 19:00:00
2025-10-18 2025-10-19
Marché artisanal et bio.
Une cinquantaine d’exposants présents.
Concerts le samedi dès 20h.
Restauration et buvette.
Entrée libre
La foire est coorganisée par l’association Humeur Bio et la commune de Longchaumois. .
Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90
