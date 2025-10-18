23ème édition de la Foire Bio Longchaumois

23ème édition de la Foire Bio Longchaumois samedi 18 octobre 2025.

23ème édition de la Foire Bio

Espace Loisirs Longchaumois Jura

Gratuit

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Marché artisanal et bio.

Une cinquantaine d’exposants présents.

Concerts le samedi dès 20h.

Restauration et buvette.

Entrée libre

La foire est coorganisée par l’association Humeur Bio et la commune de Longchaumois. .

Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90

