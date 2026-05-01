23ème Festival des cerfs-volants du monde Stade Jean Moulin Salle Georges Pompidou Marines

Marines

23ème Festival des cerfs-volants du monde

Stade Jean Moulin Salle Georges Pompidou 21 boulevard Gambetta Marines Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La Ville de Marines vous donne rendez-vous pour la 23e édition du Festival International des Cerfs-Volants à la salle Georges Pompidou, organisée par Les Dragons du Ciel ✨

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Stade Jean Moulin Salle Georges Pompidou 21 boulevard Gambetta Marines 95640 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 83 45 99 04 lesdragonsduciel@gmail.com

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English :

The town of Marines invites you to the 23rd International Kite Festival at the Salle Georges Pompidou, organized by Les Dragons du Ciel?

L’événement 23ème Festival des cerfs-volants du monde Marines a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc naturel régional du Vexin Français