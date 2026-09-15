23ème Festival Entre Voix Place Roger Ducos Dax

Informations pratiques

Dax

23ème Festival Entre Voix

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:45:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Un concert par le choeur d’hommes du Cercle Choral dacquois accompagné de l’orchestre d’harmonie la Nèhe. .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : 23ème Festival Entre Voix

L’événement 23ème Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Grand Dax