AGENDA · Dax
23ème Festival Entre Voix Place Roger Ducos Dax
vendredi 25 septembre 2026 · Place Roger Ducos · Dax
Informations pratiques
Dax
23ème Festival Entre Voix
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:45:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Un concert par le choeur d’hommes du Cercle Choral dacquois accompagné de l’orchestre d’harmonie la Nèhe. .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : 23ème Festival Entre Voix
L’événement 23ème Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Grand Dax
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