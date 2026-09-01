23ème Festival Entre Voix Place Roger Ducos Dax
vendredi 25 septembre 2026 · Place Roger Ducos · Dax
Informations pratiques
Dax
23ème Festival Entre Voix
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:45:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Pour cette édition exceptionnelle, Entre-Voix a l’immense plaisir d’accueillir son parrain : MATHIEU SEMPÉRÉ, des STENTORS !
Chanteur lyrique et membre du célèbre groupe Les Stentors, Mathieu Sempéré sera également président du jury des Révélations d’Entre-Voix.
Mais Entre-Voix, c’est bien plus qu’un concert…
13 concerts gratuits
2 spectacles
Les Révélations d’Entre-Voix et les talents de demain
Les Rues Chantantes, pour faire résonner la musique au cœur de la ville
Des chorales, des univers et des voix venus d’ici et d’ailleurs
Pendant trois jours, Dax devient le terrain de jeu des voix.
Dans les rues, sur les places, dans les salles…ça va chanter partout ! .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : 23ème Festival Entre Voix
L’événement 23ème Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Dax
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