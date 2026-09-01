23ème Festival Entre Voix Place Roger Ducos Dax

Informations pratiques

Dax

23ème Festival Entre Voix

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:45:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Pour cette édition exceptionnelle, Entre-Voix a l’immense plaisir d’accueillir son parrain : MATHIEU SEMPÉRÉ, des STENTORS !

Chanteur lyrique et membre du célèbre groupe Les Stentors, Mathieu Sempéré sera également président du jury des Révélations d’Entre-Voix.

Mais Entre-Voix, c’est bien plus qu’un concert…

13 concerts gratuits

2 spectacles

Les Révélations d’Entre-Voix et les talents de demain

Les Rues Chantantes, pour faire résonner la musique au cœur de la ville

Des chorales, des univers et des voix venus d’ici et d’ailleurs

Pendant trois jours, Dax devient le terrain de jeu des voix.

Dans les rues, sur les places, dans les salles…ça va chanter partout ! .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : 23ème Festival Entre Voix

L’événement 23ème Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Dax