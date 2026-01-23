23ème Festival Livres & Musiques Concert et rencontre BD et Rébétiko Les Franciscaines Deauville Deauville

23ème Festival Livres & Musiques Concert et rencontre BD et Rébétiko

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Depuis 2004, c’est à Deauville, lors du festival littéraire Livres & Musiques, que l’on célèbre, chaque printemps, les mots de la musique et la musique des mots, en accueillant les auteurs inspirés par la musique et les musiciens passionnés par la littérature.

Depuis 2004, c’est à Deauville, lors du festival littéraire Livres & Musiques, que l’on célèbre, chaque printemps, les mots de la musique et la musique des mots, en accueillant les auteurs inspirés par la musique et les musiciens passionnés par la littérature.

Le rébétiko est une tradition musicale née de l’exil d’un million et demi de Grecs chassés de Turquie, dans les années 20. Cette musique, savante et populaire, est entrée en 2017 au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Elle a inspiré David Prudhomme, qui signe le récit, le dessin et les couleurs de deux albums parus chez Futuropolis Rébétiko (2009) et Rébétissa (2025), traduits en treize langues. Aman Dhio, formation de quatre musiciens passionnés par le rébétiko, accompagne cette rencontre avec des interventions musicales faisant écho aux deux albums.

Avec David Prudhomme, auteur et dessinateur de Rébétiko et Rébétissa, Éditions Futuropolis, le quartet Aman Dhio, Mathieu Geoffroy, Olivier Riquart, Juliette Robine et, au chant et violon, François Rondel. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 23ème Festival Livres & Musiques Concert et rencontre BD et Rébétiko

Every spring since 2004, the Livres & Musiques literary festival in Deauville has been celebrating the words of music and the music of words, welcoming authors inspired by music and musicians passionate about literature.

L’événement 23ème Festival Livres & Musiques Concert et rencontre BD et Rébétiko Deauville a été mis à jour le 2026-01-22 par OT SPL Deauville