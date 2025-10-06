23ème Fête de la Science Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur

23ème Fête de la Science Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur lundi 6 octobre 2025.

23ème Fête de la Science

Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 18:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-06 2025-10-09 2025-10-11

23ème Fête de la Science Ateliers pour les scolaires, mais aussi conférences et une table ronde.

Un Rendez-vous annuel pour rencontrer des scientifiques hors de leur laboratoire, discuter avec eux des dernières découvertes et des enjeux de la recherche.

.

Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 98 25 30 cultureetpatrimoine@lacadieredazur.fr

English : 23ème Fête de la Science

23rd Fête de la Science: Workshops for schoolchildren, as well as lectures and a round-table discussion.

An annual event where you can meet scientists outside their laboratories, and discuss the latest discoveries and research issues with them.

German : 23ème Fête de la Science

23. Fête de la Science: Workshops für Schulklassen, aber auch Vorträge und eine Podiumsdiskussion.

Ein jährliches Rendezvous, um Wissenschaftler außerhalb ihrer Labore zu treffen und mit ihnen über die neuesten Entdeckungen und die Herausforderungen der Forschung zu diskutieren.

Italiano : 23ème Fête de la Science

23a Festa della Scienza: laboratori per le scolaresche, conferenze e tavole rotonde.

Un evento annuale in cui è possibile incontrare gli scienziati al di fuori dei loro laboratori e discutere con loro le ultime scoperte e i temi della ricerca.

Espanol : 23ème Fête de la Science

23ª Fiesta de la Ciencia: Talleres para escolares, así como conferencias y una mesa redonda.

Un evento anual en el que se puede conocer a científicos fuera de sus laboratorios y debatir con ellos sobre los últimos descubrimientos y temas de investigación.

L’événement 23ème Fête de la Science La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2025-09-18 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur