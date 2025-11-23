23ème marché de Noël

Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le 23ème marché de Noël de Saint Maurice Sur Fessard vous accueille cette année avec 35 exposants, une tombola (paniers garnis, 1 lot à 50 € et de nombreux lots à gagner), une chorale de Presnoy vers 17h00, des manèges toute la journée, un repas gastronomique à 16€, des photos avec le père Noël et un feu d’artifice à 18h00. .

Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 83 91

English :

23rd Christmas Market

