23ème marché de Noël Saint-Maurice-sur-Fessard dimanche 14 décembre 2025.
Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Le 23ème marché de Noël de Saint Maurice Sur Fessard vous accueille cette année avec 35 exposants, une tombola (paniers garnis, 1 lot à 50 € et de nombreux lots à gagner), une chorale de Presnoy vers 17h00, des manèges toute la journée, un repas gastronomique à 16€, des photos avec le père Noël et un feu d’artifice à 18h00. .
Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 83 91
23rd Christmas Market
