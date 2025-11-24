23ÈME MONTÉE DE LA PÈNE Galargues

23ÈME MONTÉE DE LA PÈNE

Place de la Mairie Galargues Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Outre la traditionnelle montée de la Pène 12,1 km, une course et une marche sur un nouveau parcours de 7 km en plaine, une course enfants organisée par l’association des parents d’élèves les écoliers de Fontonne , complètent le programme.

Depuis bientôt un quart de siècle, pas de plaisir sans Pène !

L’Animation Sportive et Culturelle Galarguoise présente, avec le concours des Foulées Saussinoises, de la Ville de Galargues, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la vingt troisième édition de la Montée de la Pène, comptant pour le challenge Trial Garrigue Vigne.

500 participants sont attendus.

Horaires

9h Retrait des dossards

9h30 Départ marche 7 km

10h Départ des deux courses

12h Remise des Prix au Car Podium d’Hérault Sport .

Place de la Mairie Galargues 34160 Hérault Occitanie

English :

In addition to the traditional 12.1 km ascent of La Pène, there will be a run and a walk on a new 7 km route on the plain, and a children?s race organized by the parents? association les écoliers de Fontonne .

German :

Neben dem traditionellen 12,1 km langen Anstieg auf den Pène, einem Lauf und einer Wanderung auf einer neuen 7 km langen Strecke in der Ebene, wird das Programm durch einen Kinderlauf ergänzt, der von der Elternvereinigung les écoliers de Fontonne organisiert wird.

Italiano :

Oltre alla tradizionale salita di 12,1 km a La Pène, ci saranno una corsa e una passeggiata su un nuovo percorso di 7 km in pianura, nonché una gara per bambini organizzata dall’associazione dei genitori les écoliers de Fontonne .

Espanol :

Además de la tradicional subida a La Pène, de 12,1 km, habrá una carrera a pie y otra a pie en un nuevo recorrido de 7 km en la llanura, así como una carrera infantil organizada por la asociación de padres les écoliers de Fontonne .

