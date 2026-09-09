23ème Open International d’échecs de Noël Auberge Landaise Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

23ème Open International d’échecs de Noël

Auberge Landaise 328, rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-26

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-26

Notre 23e Open International de Noël de Mont de Marsan, aura lieu du 26 au 30 décembre 2026, à l’Auberge Landaise à Mont de Marsan.

Le tournoi aura lieu sur 5 jours, durant les vacances de Noël, parce qu’il n’y a aucun autre tournoi dans le quart Sud-Ouest de la France à cette période.

Nous attendons, comme l’édition précédente, 150 participants dont 20 à 30 jeunes de moins de 10 ans à moins de 20 ans, dont 8 à 10 dans les catégories cadets et juniors.

Nous désirons porter notre effort vers les plus jeunes, en offrant l’inscription aux différents champions départementaux des Landes et champions d’Aquitaine des catégories de poussin(e) aux catégories junior(e).

De plus l’inscription sera gratuite pour les Jeunes qui sont membres de l’Equipe de France ; 2 jeunes de l’Equipe de France et plusieurs jeunes Aquitains sont susceptibles d’être présents, car le tournoi a été retenu p .

Auberge Landaise 328, rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 05 88 contact@echiquier-montois.fr

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English : 23ème Open International d’échecs de Noël

L’événement 23ème Open International d’échecs de Noël Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Mont-de-Marsan