23ème Randonnée de nuit Salle des fêtes de Contres Saint-Cosme-en-Vairais

23ème Randonnée de nuit

Salle des fêtes de Contres 4 Rue de la Ville Dorée Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Départ de la salle des fêtes de Contres à 18h.

Pour la marche seule, les inscriptions peuvent avoir lieu sur place avant le départ prévu à 18h00.

Tarif 4€

Les repas sont eux sur réservation et sous condition de places restantes.

Organisée par le Club des Chemins de Vair

Gilet fluo obligatoire, se munir d’une lampe torche.

Vêtements chauds et chaussures de marche conseillés.

Informations au 06 19 17 16 42 ou 06 31 78 06 66 .

Salle des fêtes de Contres 4 Rue de la Ville Dorée Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 17 16 42

