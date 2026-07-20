Informations pratiques

Le Valtin

23ème rencontres musicales

Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 17:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Du romantisme aux splendeurs baroques. Sur réservation.Tout public

12 .

Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 6 60 51 16 66 resa@rencontresmusicales.fr

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English :

From Romanticism to Baroque splendor. By reservation only.

L’événement 23ème rencontres musicales Le Valtin a été mis à jour le 2026-07-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES