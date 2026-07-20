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AGENDA · Le Valtin

23ème rencontres musicales Le Valtin

dimanche 2 août 2026 · Le Valtin

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
88230 Le Valtin
Département
Vosges
Tarif
12 Tarif de base plein tarif

Le Valtin

23ème rencontres musicales

Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 17:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Du romantisme aux splendeurs baroques. Sur réservation.Tout public
12  .

Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 6 60 51 16 66  resa@rencontresmusicales.fr

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English :

From Romanticism to Baroque splendor. By reservation only.

L’événement 23ème rencontres musicales Le Valtin a été mis à jour le 2026-07-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES