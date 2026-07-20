AGENDA · Le Valtin
23ème rencontres musicales Le Valtin
dimanche 2 août 2026 · Le Valtin
Informations pratiques
Le Valtin
23ème rencontres musicales
Le Valtin Vosges
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 17:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Du romantisme aux splendeurs baroques. Sur réservation.Tout public
12 .
Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 6 60 51 16 66 resa@rencontresmusicales.fr
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English :
From Romanticism to Baroque splendor. By reservation only.
L’événement 23ème rencontres musicales Le Valtin a été mis à jour le 2026-07-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES