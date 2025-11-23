23ÈME RONDE VTT DE L’ESTABEL Cabrières

23ÈME RONDE VTT DE L’ESTABEL

Cave coopérative de l’Estabel Cabrières Hérault

Le Foyer Rural de Cabrières organise, avec le concours de la commune de Cabrières, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, sa 23e Ronde VTT.

Trois circuits de 10, 25 ou 32 km seront proposés dès 8 heures au départ de la cave coopérative de l’Estabel.

Une randonnée pédestre avec accompagnateur d’une durée de 2h est également prévue à 10h.

Les inscriptions se font sur place.

Restauration possible, dès 12h, sur réservation, places limitées.

Horaires

8h Départs des circuits VTT

10h Randonnée Pédestre .

Cave coopérative de l’Estabel Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 65 frestabel@gmail.com

English :

Three circuits of 10, 25 or 32 km will be offered starting at 8 a.m. from the Estabel cooperative winery

German :

Drei Strecken von 10, 25 oder 32 km werden ab 8 Uhr ab dem Genossenschaftskeller von Estabel angeboten

Italiano :

Tre percorsi di 10, 25 o 32 km saranno disponibili dalle 8 del mattino con partenza dalla cantina della cooperativa Estabel

Espanol :

Habrá tres rutas de 10, 25 o 32 km a partir de las 8 de la mañana con salida desde la bodega de la cooperativa Estabel

