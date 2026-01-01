23ème Salon des Antiquaires, des Métiers d’Art et de la Décoration intérieure Sully-sur-Loire

23ème Salon des Antiquaires, des Métiers d’Art et de la Décoration intérieure

Espace Georges Blareau Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : Dimanche 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

2026-01-24

Les visiteurs pourront obtenir un aperçu des tendances de style et moderne actuel ainsi que la qualité et le professionnalisme des exposants, reconnus de tous.

– par le Comité des Fêtes

Amateurs ou passionnés d’antiquités, d’art ou de la décoration intérieure ? C’est l’endroit où il faut aller ! Bibelots, mobilier, tableaux, joaillerie, sculptures, livres… des objets de valeur et de qualité vous attendent à ce salon. 2 .

Espace Georges Blareau Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 47 66 89

English :

Visitors will be able to get a glimpse of current trends in style and modernity, as well as the quality and professionalism of the exhibitors, recognized by all.

