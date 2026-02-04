23ème Salon du livre à Aumale Halle au Beurre Aumale

23ème Salon du livre à Aumale

Halle au Beurre 35 Rue Baillage Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le samedi 28 mars, Aumale va vivre une fois de plus à l’heure de la littérature avec la venue d’un cortège de 60 auteurs.

La soixantaine d’auteurs sera réunis sous la Halle au Beurre de 9h à 12h45 et de 14h15 à 18h.

Renseignements 06 64 24 63 18

À l’occasion, la bibliothèque Pierre Marie Duhamel organise une animation de printemps à 14h et 15h30

Renseignements et inscriptions 02 35 17 41 43 bibliotheque.aumale@orange.fr .

Halle au Beurre 35 Rue Baillage Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 24 63 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 23ème Salon du livre à Aumale

L’événement 23ème Salon du livre à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Aumale Blangy