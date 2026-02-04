23ème Salon du livre à Aumale Halle au Beurre Aumale
23ème Salon du livre à Aumale Halle au Beurre Aumale samedi 28 mars 2026.
23ème Salon du livre à Aumale
Halle au Beurre 35 Rue Baillage Aumale Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Le samedi 28 mars, Aumale va vivre une fois de plus à l’heure de la littérature avec la venue d’un cortège de 60 auteurs.
La soixantaine d’auteurs sera réunis sous la Halle au Beurre de 9h à 12h45 et de 14h15 à 18h.
Renseignements 06 64 24 63 18
À l’occasion, la bibliothèque Pierre Marie Duhamel organise une animation de printemps à 14h et 15h30
Renseignements et inscriptions 02 35 17 41 43 bibliotheque.aumale@orange.fr .
Halle au Beurre 35 Rue Baillage Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 24 63 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 23ème Salon du livre à Aumale
L’événement 23ème Salon du livre à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Aumale Blangy