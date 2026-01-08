23ème Salon Les Nauticales La Ciotat

23ème Salon Les Nauticales

Du mardi 14 au dimanche 19 avril 2026. Port de Plaisance La Ciotat Bouches-du-Rhône

Le Salon Nautique Les Nauticales est un événement majeur pour tous les amateurs et professionnels du nautisme et les amoureux de la mer.

Le salon nautique de la Métropole Aix-Marseille-Provence Les Nauticales, organisé par le journal La Provence, est le 1er salon à flot de l’année et le 4ème salon nautique français. Le salon à flot accueillera 200 bateaux à terre et à flot (voiliers, bateaux à moteur, catamarans, équipements, innovations durables..). Cet événement, parrainé par la Fédération des Industries Nautiques, marque le début de la saison méditerranéenne et pour beaucoup le retour à la pratique de nombreuses activités nautiques.



L’objectif des Nauticales est de valoriser la filière, ses produits et ses nouveautés, favoriser la pratique et confirmer la place de 1er pôle de plaisance d’Europe de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Aussi, de nombreuses marques profiteront de cet incontournable rendez-vous dans l’agenda français pour présenter aux passionnés et en exclusivité leurs nouveautés 2026, mais aussi proposeront au grand public de découvrir et de participer aux nombreuses animations proposées.



Toute l’offre nautique sera réunie à La Ciotat. .

Port de Plaisance La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 lesnauticales@laprovence.com

The Nauticales Boat Show is a major event for all boat lovers, professionals and sea lovers.

