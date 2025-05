23ème Salon Militaire – Bourges, 25 mai 2025 08:30, Bourges.

L’association Agora organise le 23ème salon militaire. L’évènement se tiendra à la Halle au Blé pour l’occasion.

Venez flâner et découvrir les différents stands. .

Rue des Cordeliers

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 66 51 51

English :

The Agora association organizes the 23rd military exhibition. The event will be held at the Halle au Blé.

German :

Der Verein Agora organisiert die 23. Militärmesse. Die Veranstaltung findet aus diesem Anlass in der Halle au Blé statt.

Italiano :

L’associazione Agorà organizza la 23ª esposizione militare. L’evento si terrà presso la Halle au Blé.

Espanol :

La asociación Agora organiza la 23ª exposición militar. El evento se celebrará en el Halle au Blé.

