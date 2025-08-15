23ème Salon Minéraux & Bien-Être Dans le Jardin du Magasin de Minéraux JURA METEORITES Tassenières

23ème Salon Minéraux & Bien-Être

Dans le Jardin du Magasin de Minéraux JURA METEORITES 19 Route de Dole Tassenières Jura

Début : 2025-08-15 09:00:00

fin : 2025-08-17 20:00:00

2025-08-15

Des milliers de pierres du monde entier pour vous émerveiller et comprendre comment elles se forment, et pourquoi elles influent sur notre santé, des cristaux époustouflants et des pièces monumentales. Côté Bien-Être, 40 thérapeutes et praticiens vous expliqueront leurs parcours et pourquoi ils ont choisi la méthode qu’ils pratiquent. Vous pourrez tester et vivre de nouvelles expériences avec vos propres ressentis, participer à des ateliers ou suivre des conférences. Vous repartirez différents et optimistes! Praticiens en Shiatsu, Sonothérapie, Naturopathie, Géobiologie, Harmonisation, Énergétique, Magnétisme, Tarologie, Astrologie, Reiki, Numérologie, Géomancie, Massage, Art-thérapie, Feng Shui,Chamanisme, Communication Animalière, et bien d’autres encore seront là que pour vous. Chaque soir un concert énergétique. Venez avec vos questions et vos yeux d’enfants.www.jura-meteorites.com .

19 Route de Dole Tassenières 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 22 86 contact@jura-meteorites.com

