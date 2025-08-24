24ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN Perpignan

24ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN

24ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN Perpignan lundi 10 août 2026.

24ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN

1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-10

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
  .

1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  carillon.perpignan@orange.fr

English :

? Saint-Jean-Baptiste Cathedral

German :

? Kathedrale St. Johann Baptist

Italiano :

? Cattedrale di Saint-Jean-Baptiste

Espanol :

? Catedral de San Juan Bautista

L’événement 24ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2025-08-21 par PERPIGNAN TOURISME