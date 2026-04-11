24 heures 24 pages Ferme Culturelle du Bessin Creully sur Seulles
24 heures 24 pages Ferme Culturelle du Bessin Creully sur Seulles samedi 11 avril 2026.
Creully sur Seulles
24 heures 24 pages
Ferme Culturelle du Bessin 39 Chemin de Varembert Creully sur Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-12 09:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le principe est simple chaque participant.e doit réaliser une Bande Dessinée complète de 24 planches, sans assistance, dans le temps imparti. Un thème imposé sera dévoilé au lancement de l’événement pour pimenter l’exercice.
Le principe est simple chaque participant.e doit réaliser une Bande Dessinée complète de 24 planches, sans assistance, dans le temps imparti. Un thème imposé sera dévoilé au lancement de l’événement pour pimenter l’exercice.
Aucune sélection, aucun prérequis Les 24 heures de la BD s’adressent à toutes les personnes qui aiment la Bande Dessinée et qui ont envie de se frotter à ce défi.
Chacun.e apporte son matériel et de quoi manger, le cadre bucolique est fourni.
À toi de voir si tu tiens la distance ! .
Ferme Culturelle du Bessin 39 Chemin de Varembert Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 21 05 62 imanol-dameck@hotmail.fr
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English : 24 heures 24 pages
The principle is simple: each participant must produce a complete comic strip of 24 panels, without assistance, in the allotted time. A set theme will be revealed at the launch of the event to spice up the exercise.
L’événement 24 heures 24 pages Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gold Beach
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