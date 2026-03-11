24 Heures Automobilles Promenade des Planches Trouville-sur-Mer

24 Heures Automobilles

Samedi 18 et dimanche 19 avril 2026, les 24 Heures Automobilles reviennent à Trouville-sur-Mer. Sur un circuit de sable, les équipes font avancer une bille en bois à la pichenette , repérée par une voiture miniature. Départ samedi 14 h, arrivée dimanche 15 h. Bassin extérieur de la piscine.

Samedi 18 et dimanche 19 avril 2026, Trouville-sur-Mer accueille les 24 Heures Automobilles, une course originale et conviviale qui mêle adresse, précision et esprit d’équipe.

Le principe est simple les participants doivent parcourir un circuit de sable en faisant avancer une bille en bois à l’aide d’une pichenette , avec le pouce, l’index ou le majeur. La progression de chaque concurrent est matérialisée sur le circuit par un modèle réduit de voiture de course à l’échelle 1/43e.

Pendant 24 heures, les équipes se relaient pour tenter de parcourir la plus grande distance possible sur ce circuit insolite, installé dans le bassin extérieur de la piscine.

Départ le samedi à 14 h, arrivée le dimanche à 15 h.

Renseignements au 06 15 20 58 34.

Inscriptions sur place. .

Promenade des Planches Piscine extérieure Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 15 20 58 34 ALEXANDRE.DAUNIS@TROUVILLESURMER.FR

English : 24 Heures Automobilles

On Saturday 18 and Sunday 19 April 2026, the 24 Heures Automobilles return to Trouville-sur-Mer. On a sandy circuit, teams race a wooden marble, spotted by a miniature car. Start Saturday 2 pm, finish Sunday 3 pm. Outdoor pool.

