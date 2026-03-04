24 Heures Pour Entreprendre, IUT de Saint-Malo, Saint-Malo

24 Heures Pour Entreprendre 10 et 11 mars IUT de Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Inscriptions clôturées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T08:15:00+01:00 – 2026-03-10T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T08:15:00+01:00 – 2026-03-11T18:00:00+01:00

Le challenge 24 Heures Pour Entreprendre permet aux étudiants de toutes disciplines d’approcher et d’envisager l’entrepreneuriat, de façon stimulante et créative.

Une soirée Meet-up a permis aux étudiants de faire connaissance avec leurs co-équipiers. Le jeudi 5 mars, les équipes participent à une soirée dédié au jeu Aventure Entrepreneur de la Banque de France – un jeu pédagogique pour comprendre l’importance de la gestion financière d’une entreprise.

Le Challenge 24 Heures Pour Entreprendre aura ensuite lieu les 10 et 11 mars 2026. Les projets d’entreprises doivent adopter des pratiques à l’impact social et environnemental positif en les inscrivant au cœur de leur modèle économique.

Les étudiants bénéficient du soutien d’une cinquantaine de professionnels du territoire : entrepreneurs, experts-comptables, juristes, … qui se mobilisent auprès d’eux pour partager leurs compétences et expertise.

À l’issue des deux jours, les équipes présenteront leur projet et leur plan d’affaires à un jury composé d’enseignants et de partenaires.

Un concours de pitch et une remise des prix en plénière clôturera les deux jours du challenge.

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne

En seulement 24 heures, nos étudiants bâtissent le plan d’affaires d’une entreprise à impact ! challenge business

© Anna Schoenauer