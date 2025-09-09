24 Heures pour l’Emploi et la Formation Angers
24 Heures pour l’Emploi et la Formation Angers mardi 9 septembre 2025.
24 Heures pour l’Emploi et la Formation
33 boulevard Carnot Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 10:00:00
fin : 2025-09-09 17:00:00
Date(s) :
2025-09-09
Le mardi 9 septembre 2025 se tiendra la quatrième édition des 24 Heures pour l’Emploi et la Formation au Centre de Congrès d’Angers.
Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir en CDI, CDD, stage, alternance, dans de nombreux secteurs d’activité. .
33 boulevard Carnot Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 32 32
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 24 Heures pour l’Emploi et la Formation Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers