24 Heures pour l’Emploi et la Formation Angers

24 Heures pour l’Emploi et la Formation

33 boulevard Carnot Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-09-09 10:00:00

fin : 2025-09-09 17:00:00

2025-09-09

Le mardi 9 septembre 2025 se tiendra la quatrième édition des 24 Heures pour l’Emploi et la Formation au Centre de Congrès d’Angers.

Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir en CDI, CDD, stage, alternance, dans de nombreux secteurs d’activité. .

33 boulevard Carnot Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

