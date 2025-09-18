24 Heures pour l’Emploi et la Formation – Nantes 2025 – Zenith de Nantes Saint-Herblain

La Métropole de Nantes accueille pour la sixième année consécutive le salon des « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation ». Le jeudi 18 septembre 2025, le salon s’installe au Zénith.

Comme l’an passé, cette nouvelle édition donne l’opportunité aux candidats de rencontrer plus de soixante-dix entreprises et centres de formation de la région. De nombreux secteurs seront représentés comme le commerce, la distribution, la logistique, l’assurance, l’informatique, la sécurité, la santé… Au total, plusieurs centaines de postes seront à pourvoir, tous contrats confondus : CDI, CDD, stage, alternance.

Ce salon gratuit et ouvert à tous de 10h à 17h, s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux étudiants à la recherche d’un stage, aux jeunes diplômés en quête du premier job, mais aussi aux personnes en poste, à l’écoute du marché, souhaitant compléter leur formation ou s’informer sur la reconversion professionnelle. Un programme de conférences et d’ateliers variés est mis en place pour donner des conseils concrets à tous les candidats.

Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV !

Zenith de Nantes Boulevard du Zénith, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique