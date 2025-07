24 images 24 portraits de cinéma – Richard Dumas La Confluence – Betton Betton

24 images 24 portraits de cinéma – Richard Dumas La Confluence – Betton Betton samedi 8 novembre 2025.

24 images 24 portraits de cinéma – Richard Dumas La Confluence – Betton Betton 8 novembre 2025 – 1 mars 2026 Entrée libre

Influencé par le cinéma depuis l’enfance, le photographe Richard Dumas propose à Betton un hommage au 7e art à travers une sélection de 24 portraits de réalisateurs, acteurs, scénaristes

RICHARD DUMAS

24 Images – 24 Portraits de cinéma

Du Samedi 8 Novembre 2025 au Dimanche 1er Mars 2026

Visite commentée par Richard Dumas VENDREDI 14 NOVEMBRE À 18H30

Influencé par le cinéma depuis l’enfance, le photographe Richard Dumas propose à Betton un hommage au 7e art à travers une sélection de 24 portraits de réalisateurs, acteurs, scénaristes, de Clint Eastwood à David Lynch en passant par Jean-Luc Godard.

Richard Dumas est né en 1961 à Paris et est membre de l’agence Vu’ depuis 1990. Il habite aujourd’hui à Rennes.

Avec son style immédiatement reconnaissable à son élégance, légèrement dandy, à son sens des contrastes à la fois forts et retenus, ses photographies sont très vite devenues des références dans l’histoire du portrait photographique. Il expose régulièrement son travail en Europe mais son terrain d’expression favori demeure la presse où ses images sont régulièrement publiées notamment dans Le Monde, Libération, Rock&Folk, Télérama…

En partenariat avec le festival GLAZ 2025

Une programmation culturelle fera vivre l’exposition : visite insolite, club-ciné, action culturelle, conférence…plus d’information sur www.betton.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

1

confluence@betton.fr 02 99 55 05 45 https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine