24 Poses, Espace Culturel Le Champilambart, Vallet

Informations pratiques

24 Poses Mardi 16 février 2027, 20h30 Espace Culturel Le Champilambart Loire-Atlantique

Plein 18€ /

Réduit 15€ /

Abonné 13€ /

Jeune 12€ /

Jeune Abonné 11€ /

Famille 13€ /

Super Abonné 11€ /

Super Jeune Abonné 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-16T20:30:00+01:00 – 2027-02-16T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-16T20:30:00+01:00 – 2027-02-16T21:30:00+01:00

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du cirque, du théâtre, de la création sonore et plastique, ce roman-photo est bien vivant?

On croit les reconnaître : ces visages anonymes, ces scènes ordinaires, ces fragments de vies collectés en EHPAD ou dans des archives. Projetées, découpées, transformées en direct, ces images prennent vie. Une acrobate aérienne et un danseur-comédien se glissent dans leurs plis, rejouent les personnages. Car derrière les poses, il y a des silences, et dans nos regards, des récits persistants. Anaïs Veignant et ses acolytes de la Cie Tréma sur le i projettent des histoires sur ces mémoires et regardent ce qu’elles racontent de nos identités de femme, d’homme, de couple, de famille. Un montage photo-sensible intime et collectif, aussi émouvant qu’insolent.

Espace Culturel Le Champilambart 13 Rue des Dorices, 44330 Vallet, France Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 36 20 30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.champilambart.fr/ »}]

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du…

© Elodie Maillard