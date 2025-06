24e Août Musical Brahms et Mendelssohn Deauville 1 août 2025 20:00

Calvados

24e Août Musical Brahms et Mendelssohn Salle Elie de Brignac Deauville Calvados

Début : 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Ce festival met en lumière les jeunes musiciens prodiges de leur génération en leur donnant l’opportunité de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

Ce programme met en lumière deux chefs-d’œuvre de la musique de chambre romantique le lyrisme chaleureux du Trio op. 87 de Brahms dialogue avec l’élan juvénile et la finesse du Premier Quintette de Mendelssohn.

– Johannes Brahms (1833-1897) Trio pour violon, violoncelle et piano n° 2 en do majeur op. 87 par Emmanuel Coppey (violon), Stéphanie Huang (violoncelle), Arthur Hinnewinkel (piano)

– Felix Mendelssohn (1809-1847) Quintette pour deux violons, deux altos et violoncelle n° 1 en la majeur op. 18 par Vassily Chmykov, David Moreau (violon), Manuel Vioque-Judde, Anna Sypniewski (alto) et Maxime Quennesson (violoncelle).

Salle Elie de Brignac

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 24e Août Musical Brahms et Mendelssohn

The festival puts the spotlight on the young musical prodigies of their generation, giving them the opportunity to perform the musical masterpieces they need to develop musically and launch their careers.

This program highlights two masterpieces of Romantic chamber music: the warm lyricism of Brahms?s Trio op. 87 dialogues with the youthful élan and finesse of Mendelssohn?s First Quintet.

– Johannes Brahms (1833-1897) Trio for violin, cello and piano No. 2 in C major Op. 87 by Emmanuel Coppey (violin), Stéphanie Huang (cello), Arthur Hinnewinkel (piano)

– Felix Mendelssohn (1809-1847) Quintet for two violins, two violas and cello No. 1 in A major Op. 18 by Vassily Chmykov, David Moreau (violin), Manuel Vioque-Judde, Anna Sypniewski (viola) and Maxime Quennesson (cello).

German : 24e Août Musical Brahms et Mendelssohn

Dieses Festival stellt junge Wundermusiker ihrer Generation ins Rampenlicht und gibt ihnen die Gelegenheit, die Meisterwerke der Musik zu spielen, die sie für ihre musikalische Entwicklung und ihren Karrierestart benötigen.

Dieses Programm beleuchtet zwei Meisterwerke der romantischen Kammermusik: Die warme Lyrik des Trios op. 87 von Brahms steht im Dialog mit dem jugendlichen Schwung und der Finesse des ersten Quintetts von Mendelssohn.

– Johannes Brahms (1833-1897) Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 2 in C-Dur op. 87 von Emmanuel Coppey (Violine), Stéphanie Huang (Violoncello), Arthur Hinnewinkel (Klavier)

– Felix Mendelssohn (1809-1847) Quintett für zwei Violinen, zwei Bratschen und Violoncello Nr. 1 A-Dur op. 18 von Vassily Chmykov, David Moreau (Violine), Manuel Vioque-Judde, Anna Sypniewski (Viola), Maxime Quennesson (Violoncello).

Italiano :

Questo festival punta i riflettori sui giovani musicisti prodigio della loro generazione, dando loro l’opportunità di suonare i capolavori musicali di cui hanno bisogno per svilupparsi musicalmente e lanciare la loro carriera.

Questo programma mette in luce due capolavori della musica da camera romantica: il caldo lirismo del Trio op. 87 di Brahms in dialogo con lo slancio e la finezza giovanile del Primo Quintetto di Mendelssohn.

– Johannes Brahms (1833-1897) Trio per violino, violoncello e pianoforte n. 2 in do maggiore op. 87 di Emmanuel Coppey (violino), Stéphanie Huang (violoncello), Arthur Hinnewinkel (pianoforte)

– Felix Mendelssohn (1809-1847) Quintetto per due violini, due viole e violoncello n. 1 in la maggiore op. 18 di Vassily Chmykov, David Moreau (violino), Manuel Vioque-Judde, Anna Sypniewski (viola) e Maxime Quennesson (violoncello).

Espanol :

Este festival pone en el punto de mira a los jóvenes músicos prodigio de su generación, dándoles la oportunidad de tocar las obras maestras musicales que necesitan para desarrollarse musicalmente y lanzar sus carreras.

Este programa destaca dos obras maestras de la música de cámara romántica: el cálido lirismo del Trío op. 87 de Brahms en diálogo con el ímpetu juvenil y la delicadeza del Primer Quinteto de Mendelssohn.

– Johannes Brahms (1833-1897) Trío para violín, violonchelo y piano nº 2 en do mayor op. 87 por Emmanuel Coppey (violín), Stéphanie Huang (violonchelo), Arthur Hinnewinkel (piano)

– Felix Mendelssohn (1809-1847) Quinteto para dos violines, dos violas y violonchelo nº 1 en la mayor op. 18 por Vassily Chmykov, David Moreau (violín), Manuel Vioque-Judde, Anna Sypniewski (viola) y Maxime Quennesson (violonchelo).

