24e Août Musical Dvořák et Brahms Deauville 2 août 2025 20:00

Calvados

24e Août Musical Dvořák et Brahms Salle Elie de Brignac Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Ce festival met en lumière les jeunes musiciens prodiges de leur génération en leur donnant l’opportunité de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

Entre la chaleur bohémienne du Quintette de Dvořák et la densité romantique du Quatuor avec piano de Brahms, ce concert invite à un voyage aux couleurs intenses et aux dialogues instrumentaux profonds.

– Antonin Dvořák (1841-1904) Quintette à cordes n° 3 en mi bémol majeur op. 97 B. 180 par Shuichi Okada, David Moreau (violon), Manuel Vioque-Judde, Paul Zientara (alto) et Bumjun Kim (violoncelle)

– Johannes Brahms Quatuor pour piano et cordes n° 2 en la majeur op. 26 par le Trio Arnold Shuichi Okada (violon), Manuel Vioque-Judde (alto) et Bumjun Kim, (violoncelle), et Kojiro Okada (piano)

Ce festival met en lumière les jeunes musiciens prodiges de leur génération en leur donnant l’opportunité de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

Entre la chaleur bohémienne du Quintette de Dvořák et la densité romantique du Quatuor avec piano de Brahms, ce concert invite à un voyage aux couleurs intenses et aux dialogues instrumentaux profonds.

– Antonin Dvořák (1841-1904) Quintette à cordes n° 3 en mi bémol majeur op. 97 B. 180 par Shuichi Okada, David Moreau (violon), Manuel Vioque-Judde, Paul Zientara (alto) et Bumjun Kim (violoncelle)

– Johannes Brahms Quatuor pour piano et cordes n° 2 en la majeur op. 26 par le Trio Arnold Shuichi Okada (violon), Manuel Vioque-Judde (alto) et Bumjun Kim, (violoncelle), et Kojiro Okada (piano) .

Salle Elie de Brignac

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 24e Août Musical Dvořák et Brahms

The festival puts the spotlight on the young musical prodigies of their generation, giving them the opportunity to perform the musical masterpieces they need to develop musically and launch their careers.

From the Bohemian warmth of Dvo?ák’s Quintet to the romantic density of Brahms’s Piano Quartet, this concert invites you on a journey of intense color and profound instrumental dialogue.

– Antonin Dvo?ák (1841-1904) String Quintet No. 3 in E-flat major Op. 97 B. 180 by Shuichi Okada, David Moreau (violin), Manuel Vioque-Judde, Paul Zientara (viola) and Bumjun Kim (cello)

– Johannes Brahms: Quartet for piano and strings No. 2 in A major Op. 26 by the Arnold Trio: Shuichi Okada (violin), Manuel Vioque-Judde (viola) and Bumjun Kim, (cello), and Kojiro Okada (piano)

German : 24e Août Musical Dvořák et Brahms

Dieses Festival rückt junge Wundermusiker ihrer Generation ins Rampenlicht und gibt ihnen die Gelegenheit, die Meisterwerke der Musik zu spielen, die sie für ihre musikalische Entwicklung und ihren Karrierestart benötigen.

Zwischen der böhmischen Wärme von Dvo?áks Quintett und der romantischen Dichte von Brahms’ Klavierquartett lädt dieses Konzert zu einer Reise mit intensiven Farben und tiefen instrumentalen Dialogen ein.

– Antonin Dvo?ák (1841-1904) Streichquintett Nr. 3 Es-Dur op. 97 B. 180 von Shuichi Okada, David Moreau (Violine), Manuel Vioque-Judde, Paul Zientara (Viola) und Bumjun Kim (Violoncello)

– Johannes Brahms: Quartett für Klavier und Streicher Nr. 2 A-Dur op. 26 vom Arnold Trio: Shuichi Okada (Violine), Manuel Vioque-Judde (Viola) und Bumjun Kim, (Violoncello), und Kojiro Okada (Klavier)

Italiano :

Questo festival punta i riflettori sui giovani musicisti prodigio della loro generazione, dando loro l’opportunità di suonare i capolavori musicali di cui hanno bisogno per svilupparsi musicalmente e lanciare la loro carriera.

Dal calore boemo del Quintetto di Dvo?ák alla densità romantica del Quartetto per pianoforte e orchestra di Brahms, questo concerto vi invita a un viaggio di colori intensi e di profondo dialogo strumentale.

– Antonin Dvo?ák (1841-1904) Quintetto per archi n. 3 in Mi bemolle maggiore Op. 97 B. 180 di Shuichi Okada, David Moreau (violino), Manuel Vioque-Judde, Paul Zientara (viola) e Bumjun Kim (violoncello)

– Johannes Brahms: Quartetto per pianoforte e archi n. 2 in la maggiore op. 26 del Trio Arnold: Shuichi Okada (violino), Manuel Vioque-Judde (viola) e Bumjun Kim, (violoncello), e Kojiro Okada (pianoforte)

Espanol :

Este festival pone en el punto de mira a los jóvenes músicos prodigio de su generación, dándoles la oportunidad de tocar las obras maestras musicales que necesitan para desarrollarse musicalmente y lanzar sus carreras.

Desde la calidez bohemia del Quinteto de Dvošák hasta la densidad romántica del Cuarteto con piano de Brahms, este concierto le invita a un viaje de intenso color y profundo diálogo instrumental.

– Antonin Dvo?ák (1841-1904) Quinteto de cuerda nº 3 en mi bemol mayor Op. 97 B. 180 por Shuichi Okada, David Moreau (violín), Manuel Vioque-Judde, Paul Zientara (viola) y Bumjun Kim (violonchelo)

– Johannes Brahms: Cuarteto para piano y cuerdas nº 2 en la mayor op. 26 por el Trío Arnold: Shuichi Okada (violín), Manuel Vioque-Judde (viola) y Bumjun Kim, (violonchelo), y Kojiro Okada (piano)

L’événement 24e Août Musical Dvořák et Brahms Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville