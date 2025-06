24e Août Musical Fauré, Poulenc et Schubert Deauville 4 août 2025 20:00

Calvados

24e Août Musical Fauré, Poulenc et Schubert Salle Elie de Brignac Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04 20:00:00

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

Ce festival met en lumière les jeunes musiciens prodiges de leur génération en leur donnant l’opportunité de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

Un programme raffiné où la poésie des Nocturnes de Fauré et l’élan dramatique de la Sonate de Poulenc ouvrent la voie au célèbre Quintette La Truite de Schubert, chef-d’œuvre lumineux et enjoué.

– Gabriel Fauré (1845-1924) Nocturnes n° 4 mi bémol majeur op. 36 et n° 5 en si bémol majeur op. 37 par Théo Fouchenneret (piano)

– Francis Poulenc (1899-1963) Sonate pour violon et piano (1942-1943) par Pierre Fouchenneret (violon) et Théo Fouchenneret (piano)

– Franz Schubert (1797-1828) Quintette pour piano et cordes en la majeur La Truite op. 114 D. 667 par Pierre Fouchenneret (violon), Théo Fouchenneret (piano), Anna Sypniewski (alto), Caroline Sypniewski (violoncelle) et Yann Dubost (contrebasse)

Salle Elie de Brignac

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 24e Août Musical Fauré, Poulenc et Schubert

The festival puts the spotlight on the young musical prodigies of their generation, giving them the opportunity to perform the musical masterpieces they need to develop musically and launch their careers.

A refined program in which the poetry of Fauré?s Nocturnes and the dramatic élan of Poulenc?s Sonata pave the way for Schubert?s famous Trout Quintet, a luminous, playful masterpiece.

– Gabriel Fauré (1845-1924) Nocturnes n° 4 in E-flat major op. 36 and n° 5 in B-flat major op. 37 by Théo Fouchenneret (piano)

– Francis Poulenc (1899-1963): Sonata for violin and piano (1942-1943) by Pierre Fouchenneret (violin) and Théo Fouchenneret (piano)

– Franz Schubert (1797-1828): Quintet for piano and strings in A major « The Trout » op. 114 D. 667 by Pierre Fouchenneret (violin), Théo Fouchenneret (piano), Anna Sypniewski (viola), Caroline Sypniewski (cello) and Yann Dubost (double bass)

German : 24e Août Musical Fauré, Poulenc et Schubert

Dieses Festival rückt junge Wundermusiker ihrer Generation ins Rampenlicht und gibt ihnen die Gelegenheit, die Meisterwerke der Musik zu spielen, die sie für ihre musikalische Entwicklung und ihren Karrierestart benötigen.

Ein raffiniertes Programm, in dem die Poesie von Faurés Nocturnes und der dramatische Schwung von Poulencs Sonate den Weg für Schuberts berühmtes Quintett « Die Forelle » ebnen, ein leuchtendes und verspieltes Meisterwerk.

– Gabriel Fauré (1845-1924) Nocturnes Nr. 4 Es-Dur op. 36 und Nr. 5 B-Dur op. 37 von Théo Fouchenneret (Klavier)

– Francis Poulenc (1899-1963): Sonate für Violine und Klavier (1942-1943) von Pierre Fouchenneret (Violine) und Théo Fouchenneret (Klavier)

– Franz Schubert (1797-1828) Quintett für Klavier und Streicher A-Dur « Die Forelle » op. 114 D. 667 von Pierre Fouchenneret (Violine), Théo Fouchenneret (Klavier), Anna Sypniewski (Viola), Caroline Sypniewski (Violoncello) und Yann Dubost (Kontrabass)

Italiano :

Questo festival punta i riflettori sui giovani musicisti prodigio della loro generazione, dando loro l’opportunità di suonare i capolavori musicali di cui hanno bisogno per svilupparsi musicalmente e lanciare la loro carriera.

Un programma raffinato in cui la poesia dei Notturni di Fauré e lo slancio drammatico della Sonata di Poulenc aprono la strada al famoso Quintetto della Trota di Schubert, un capolavoro luminoso e giocoso.

– Gabriel Fauré (1845-1924) Notturni n. 4 in mi bemolle maggiore op. 36 e n. 5 in si bemolle maggiore op. 37 di Théo Fouchenneret (pianoforte)

– Francis Poulenc (1899-1963): Sonata per violino e pianoforte (1942-1943) di Pierre Fouchenneret (violino) e Théo Fouchenneret (pianoforte)

– Franz Schubert (1797-1828): Quintetto per pianoforte e archi in la maggiore « La trota » op. 114 D. 667 di Pierre Fouchenneret (violino), Théo Fouchenneret (pianoforte), Anna Sypniewski (viola), Caroline Sypniewski (violoncello) e Yann Dubost (contrabbasso)

Espanol :

Este festival pone en el punto de mira a los jóvenes músicos prodigio de su generación, dándoles la oportunidad de tocar las obras maestras musicales que necesitan para desarrollarse musicalmente y lanzar sus carreras.

Un programa refinado en el que la poesía de los Nocturnos de Fauré y el ímpetu dramático de la Sonata de Poulenc allanan el camino al famoso Quinteto de truchas de Schubert, una obra maestra luminosa y juguetona.

– Gabriel Fauré (1845-1924) Nocturnos nº 4 en mi bemol mayor Op. 36 y nº 5 en si bemol mayor Op. 37 por Théo Fouchenneret (piano)

– Francis Poulenc (1899-1963): Sonata para violín y piano (1942-1943) por Pierre Fouchenneret (violín) y Théo Fouchenneret (piano)

– Franz Schubert (1797-1828): Quinteto para piano y cuerdas en La mayor « La Trucha » op. 114 D. 667 por Pierre Fouchenneret (violín), Théo Fouchenneret (piano), Anna Sypniewski (viola), Caroline Sypniewski (violonchelo) y Yann Dubost (contrabajo)

L’événement 24e Août Musical Fauré, Poulenc et Schubert Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville