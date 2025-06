24e Août Musical Mozart et Fauré Deauville 8 août 2025 20:00

Calvados

24e Août Musical Mozart et Fauré Salle Elie de Brignac Deauville Calvados

Début : 2025-08-08 20:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Ce festival met en lumière les jeunes musiciens prodiges de leur génération en leur donnant l’opportunité de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

Un concert tout en contrastes subtils l’intensité dramatique du Quatuor en ré mineur de Mozart trouve un écho dans le lyrisme raffiné du Premier Quintette de Fauré, où se mêlent souffle romantique et délicatesse française.

– Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor à cordes n° 15 en ré mineur K. 421 par le Quatuor Hermès Omer Bouchez, Elise Liu (violon), Lou Chang (alto) et Yan Levionnois (violoncelle)

– Gabriel Fauré Quintette pour piano et cordes n° 1 en ré mineur op. 89 par le Quatuor Hermès et Gaspard Thomas (piano)

Salle Elie de Brignac

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 24e Août Musical Mozart et Fauré

The festival puts the spotlight on the young musical prodigies of their generation, giving them the opportunity to perform the musical masterpieces they need to develop musically and launch their careers.

A concert full of subtle contrasts: the dramatic intensity of Mozart?s Quartet in D minor is echoed in the refined lyricism of Fauré?s First Quintet, where Romantic inspiration and French delicacy mingle.

– Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 15 in D minor K. 421 by the Quatuor Hermès: Omer Bouchez, Elise Liu (violin), Lou Chang (viola) and Yan Levionnois (cello)

– Gabriel Fauré: Quintet for piano and strings No. 1 in D minor Op. 89 by the Quatuor Hermès and Gaspard Thomas (piano)

German : 24e Août Musical Mozart et Fauré

Dieses Festival rückt junge Wundermusiker ihrer Generation ins Rampenlicht und gibt ihnen die Gelegenheit, die Meisterwerke der Musik zu spielen, die sie für ihre musikalische Entwicklung und ihren Karrierestart benötigen.

Ein Konzert voller subtiler Kontraste: Die dramatische Intensität von Mozarts d-Moll-Quartett findet ein Echo in der raffinierten Lyrik von Faurés erstem Quintett, in dem sich romantischer Atem und französische Zartheit vermischen.

– Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett Nr. 15 in d-Moll KV 421 vom Quatuor Hermès: Omer Bouchez, Elise Liu (Violine), Lou Chang (Viola) und Yan Levionnois (Violoncello)

– Gabriel Fauré: Quintett für Klavier und Streicher Nr. 1 in d-Moll op. 89 vom Hermès Quartett und Gaspard Thomas (Klavier)

Italiano :

Questo festival punta i riflettori sui giovani musicisti prodigio della loro generazione, dando loro l’opportunità di suonare i capolavori musicali di cui hanno bisogno per svilupparsi musicalmente e lanciare la loro carriera.

Un concerto ricco di sottili contrasti: all’intensità drammatica del Quartetto in re minore di Mozart fa eco il raffinato lirismo del Primo Quintetto di Fauré, dove si mescolano l’ispirazione romantica e la delicatezza francese.

– Wolfgang Amadeus Mozart: Quartetto per archi n. 15 in re minore K. 421 del Quatuor Hermès: Omer Bouchez, Elise Liu (violino), Lou Chang (viola) e Yan Levionnois (violoncello)

– Gabriel Fauré: Quintetto per pianoforte e archi n. 1 in re minore Op. 89 del Quatuor Hermès e Gaspard Thomas (pianoforte)

Espanol :

Este festival pone en el punto de mira a los jóvenes músicos prodigio de su generación, dándoles la oportunidad de tocar las obras maestras musicales que necesitan para desarrollarse musicalmente y lanzar sus carreras.

Un concierto lleno de sutiles contrastes: la intensidad dramática del Cuarteto en re menor de Mozart tiene su eco en el refinado lirismo del Primer Quinteto de Fauré, donde se mezclan la inspiración romántica y la delicadeza francesa.

– Wolfgang Amadeus Mozart: Cuarteto de cuerda nº 15 en re menor K. 421 por el Quatuor Hermès: Omer Bouchez, Elise Liu (violín), Lou Chang (viola) y Yan Levionnois (violonchelo)

– Gabriel Fauré: Quinteto para piano y cuerdas nº 1 en re menor Op. 89 por el Quatuor Hermès y Gaspard Thomas (piano)

