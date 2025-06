24e Août Musical Schubert et Béla Bartok Deauville 7 août 2025 20:00

Calvados

24e Août Musical Schubert et Béla Bartok Salle Elie de Brignac Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 20:00:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Ce festival met en lumière les jeunes musiciens prodiges de leur génération en leur donnant l’opportunité de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

Deux œuvres puissantes et contrastées composent ce programme le célèbre Quatuor La Jeune fille et la Mort de Schubert, sombre et habité, précède le foisonnant Quintette de jeunesse de Bartók, où l’élan romantique rencontre une modernité naissante.

– Franz Schubert Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur La Jeune fille et la Mort D. 810 par le Quatuor Hanson Anton Hanson, Jules Dussap (violon), Gabrielle Lafait (alto), Simon Dechambre (violoncelle)

– Béla Bartók (1881-1945) Quintette pour piano et cordes en do majeur Sz. 23 (1903-1904) par le Quatuor Hanson et Adam Laloum (piano)

Salle Elie de Brignac

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 24e Août Musical Schubert et Béla Bartok

The festival puts the spotlight on the young musical prodigies of their generation, giving them the opportunity to perform the musical masterpieces they need to develop musically and launch their careers.

Two powerful, contrasting works make up this program: Schubert’s famous « Death and the Maiden » Quartet, dark and haunting, precedes Bartók’s lively Youth Quintet, where romantic élan meets nascent modernity.

– Franz Schubert: String Quartet No. 14 in D minor « Death and the Maiden » D. 810 by the Hanson Quartet: Anton Hanson, Jules Dussap (violin), Gabrielle Lafait (viola), Simon Dechambre (cello)

– Béla Bartók (1881-1945): Quintet for piano and strings in C major Sz. 23 (1903-1904) by the Hanson Quartet and Adam Laloum (piano)

German : 24e Août Musical Schubert et Béla Bartok

Dieses Festival stellt junge Wundermusiker ihrer Generation ins Rampenlicht und gibt ihnen die Gelegenheit, die Meisterwerke der Musik zu spielen, die sie für ihre musikalische Entwicklung und ihren Karrierestart benötigen.

Zwei kraftvolle und kontrastreiche Werke bilden das Programm: Schuberts berühmtes Quartett « Das Mädchen und der Tod », düster und beseelt, folgt Bartóks üppiges Jugendquintett, in dem romantischer Schwung auf die aufkommende Moderne trifft.

– Franz Schubert: Streichquartett Nr. 14 in d-Moll « Das Mädchen und der Tod » D. 810 vom Hanson Quartett: Anton Hanson, Jules Dussap (Violine), Gabrielle Lafait (Viola), Simon Dechambre (Violoncello)

– Béla Bartók (1881-1945) Quintett für Klavier und Streicher in C-Dur Sz. 23 (1903-1904) durch das Hanson Quartett und Adam Laloum (Klavier)

Italiano :

Questo festival punta i riflettori sui giovani musicisti prodigio della loro generazione, dando loro l’opportunità di suonare i capolavori musicali di cui hanno bisogno per svilupparsi musicalmente e lanciare la loro carriera.

Il programma prevede due opere potenti e contrastanti: il famoso Quartetto « La morte e la fanciulla » di Schubert, cupo e ossessionante, è seguito dal vivace Quintetto giovanile di Bartók, dove lo slancio romantico incontra una nascente modernità.

– Franz Schubert: Quartetto per archi n. 14 in re minore « La morte e la fanciulla » D. 810 del Quartetto Hanson: Anton Hanson, Jules Dussap (violino), Gabrielle Lafait (viola), Simon Dechambre (violoncello)

– Béla Bartók (1881-1945): Quintetto per pianoforte e archi in do maggiore Sz. 23 (1903-1904) del Quartetto Hanson e Adam Laloum (pianoforte)

Espanol :

Este festival pone en el punto de mira a los jóvenes músicos prodigio de su generación, dándoles la oportunidad de tocar las obras maestras musicales que necesitan para desarrollarse musicalmente y lanzar sus carreras.

Dos obras potentes y contrastadas componen este programa: al famoso Cuarteto « La muerte y la doncella » de Schubert, oscuro e inquietante, le sigue el animado Quinteto juvenil de Bartók, donde el ímpetu romántico se encuentra con una modernidad naciente.

– Franz Schubert: Cuarteto de cuerda nº 14 en re menor « La muerte y la doncella » D. 810 por el Cuarteto Hanson: Anton Hanson, Jules Dussap (violín), Gabrielle Lafait (viola), Simon Dechambre (violonchelo)

– Béla Bartók (1881-1945): Quinteto para piano y cuerdas en do mayor Sz. 23 (1903-1904) por el Cuarteto Hanson y Adam Laloum (piano)

