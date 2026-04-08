Le Mayet-de-Montagne

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise Le Mayet-de-Montagne Allier

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Chorale du COGE et Trio Ceoláin

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Eglise Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com

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English :

COGE choir and Ceoláin Trio

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations