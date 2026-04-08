24e Festival des Monts de la Madeleine Le Mayet-de-Montagne
24e Festival des Monts de la Madeleine Le Mayet-de-Montagne samedi 25 juillet 2026.
Le Mayet-de-Montagne
24e Festival des Monts de la Madeleine
Eglise Le Mayet-de-Montagne Allier
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Chorale du COGE et Trio Ceoláin
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Eglise Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com
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English :
COGE choir and Ceoláin Trio
L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations
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