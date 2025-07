24e Fête du cinéma d’animation 7e édition du Pays de Grasse Espace du Thiey Salle du Jas, Auditorium et Médiathèque Saint-Vallier-de-Thiey

Espace du Thiey Salle du Jas, Auditorium et Médiathèque 101 allée Charles Bonome Saint-Vallier-de-Thiey Alpes-Maritimes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Mardi 2025-10-28 11:00:00

2025-10-29 20:00:00

2025-10-28

La commune de Saint-Vallier-de-Thiey a le plaisir de participer à la fête nationale et de s’associer aux autres communes du Pays de Grasse pour présenter des films d’animations de qualité adaptés à tous les âges.

Espace du Thiey Salle du Jas, Auditorium et Médiathèque 101 allée Charles Bonome Saint-Vallier-de-Thiey 06460 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 04 52 60 culture@mairie-saintvallierdethiey.fr

English :

The commune of Saint-Vallier-de-Thiey is delighted to be taking part in the national holiday, joining forces with other communes in the Pays de Grasse to present high-quality animated films suitable for all ages.

German :

Die Gemeinde Saint-Vallier-de-Thiey freut sich, am Nationalfeiertag teilzunehmen und gemeinsam mit den anderen Gemeinden des Pays de Grasse qualitativ hochwertige Animationsfilme für alle Altersgruppen zu präsentieren.

Italiano :

Il comune di Saint-Vallier-de-Thiey è lieto di partecipare alle festività, unendo le forze con gli altri comuni del Pays de Grasse per presentare film d’animazione di alta qualità adatti a tutte le età.

Espanol :

El municipio de Saint-Vallier-de-Thiey se complace en participar en estas fiestas, uniendo sus fuerzas a las de los demás municipios del Pays de Grasse para presentar películas de animación de gran calidad y aptas para todas las edades.

