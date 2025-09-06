24e Forum des Associations Salle des Sports Charles des Jamonières Le Cellier

24e Forum des Associations

Salle des Sports Charles des Jamonières Allée de Langforden Le Cellier Loire-Atlantique

Pour la 24e année consécutive, la Commune du Cellier organise le Forum des Associations le samedi 6 septembre au complexe sportif Charles des Jamonières.

Événement incontournable de la vie associative Cellarienne, cette matinée permet de découvrir l’ensemble des activités et animations proposées par les associations locales, pour les jeunes et les moins jeunes.

Son accès est gratuit et ouvert au public de 9 h à 13 h. .

Salle des Sports Charles des Jamonières Allée de Langforden Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 18

English :

For the 24th year running, the Commune du Cellier is organizing the Forum des Associations on Saturday September 6 at the Charles des Jamonières sports complex.

German :

Zum 24. Mal in Folge organisiert die Gemeinde Le Cellier am Samstag, den 6. September, das Forum der Vereine im Sportkomplex Charles des Jamonières.

Italiano :

Per il 24° anno consecutivo, Le Cellier organizza il Forum delle Associazioni sabato 6 settembre presso il complesso sportivo Charles des Jamonières.

Espanol :

Por 24º año consecutivo, Le Cellier organiza su Foro de Asociaciones el sábado 6 de septiembre en el complejo deportivo Charles des Jamonières.

