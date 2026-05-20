24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon Saint-Loup-sur-Aujon
24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon Saint-Loup-sur-Aujon dimanche 2 août 2026.
Saint-Loup-sur-Aujon
24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon
Rues du village Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Tout public
Buvette et restauration.
60 exposants habituellement. .
Rues du village Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 10 03 03 57
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English :
L’événement 24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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