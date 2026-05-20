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24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon Saint-Loup-sur-Aujon

24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon Saint-Loup-sur-Aujon

24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon Saint-Loup-sur-Aujon dimanche 2 août 2026.

Adresse : Rues du village

Ville : 52210 Saint-Loup-sur-Aujon

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Loup-sur-Aujon

24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon

Rues du village Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Tout public
Buvette et restauration.
60 exposants habituellement.   .

Rues du village Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 10 03 03 57 

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English :

L’événement 24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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