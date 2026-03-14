24ème édition de la Ronde du Fort de l’Heurt

51 Rue Carnot Le Portel Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

24ème Edition de la Ronde du Fort de l’Heurt

01 Mai 2026

Organisé par la Ville du Portel

Le service des sports de la ville organise la 24ème édition de la Ronde du Fort de l’Heurt le er Mai. Cette course nature de 05 à 10 kms est ouverte aux enfants comme aux adultes.

Pour les inscriptions ,rendez vous sur Adeorun.com ou scannez le qr-code sur l’affiche.

Renseignements 03 21 87 73 76 .

51 Rue Carnot Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 73 73

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English :

L’événement 24ème édition de la Ronde du Fort de l’Heurt Le Portel a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale