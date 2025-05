24ème édition Randonnée VTT des lacs et des collines – Stade Henri Marracq Serres-Castet, 18 mai 2025 08:30, Serres-Castet.

24ème édition Randonnée VTT des lacs et des collines
Stade Henri Marracq Chemin de Liben Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 EUR
Date : 2025-05-18, départ 08:30

Deux circuits VTT de 35 km et 45 km sont proposés avec des ravitaillements à base de produits locaux.

Les vélos à assistance électrique sont aussi les bienvenus. Le départ et l’arrivée ont lieu au stade Henri-Marracq (près de la piscine municipale).

Les inscriptions se font à partir de 7 h 30, avec un départ à 8 h 30.

Des douches et une station de lavage des vélos seront à la disposition des participants. Une buvette avec vente de sandwichs est prévue à l’arrivée.

Étant donné que l’épreuve n’est pas chronométrée, il n’est pas nécessaire de fournir un certificat médical. Les mineurs doivent être accompagnés par des adultes. .

