24ème exposition photos Quand la nature reprend ses droits Château Pont-de-Veyle

24ème exposition photos Quand la nature reprend ses droits

Château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-10

L’exposition fait suite au concours national et cantonal. Découvrez dans le cadre du salon d’honneur du château, des photos prises dans le monde entier. Prix du Public votez pour votre photo préférée, son auteur sera récompensé.

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Château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 contact@veyle-tourisme.fr

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English :

The exhibition follows on from the national and cantonal competitions. Discover photos taken all over the world in the château’s Salon d’Honneur. Prix du Public: vote for your favorite photo, and its author will be rewarded.

L’événement 24ème exposition photos Quand la nature reprend ses droits Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle