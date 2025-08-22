24ème festival des « Moments Musicaux » Théâtre des Copiaus Chagny

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Les Moments Musicaux rassemblent des musiciens de grande renommée ainsi que des personnalités ou formations

musicales moins connues mais d’une incontestable qualité.

Vendredi 22 août, 20h30 :

Duo Chrysalis Juliette Ciesla au piano et Antoine Renon au violoncelle

Le duo, formé à la suite des longues périodes de confinement en 2o21, élabore ses

concerts à partir du répertoire classique et romantique sans toutefois perdre de vue

une exigence essentielle la mise en lumière d’œuvres méconnus et de compositeurs

oubliés.

Samedi 23 août, 20h30:

Sarah Margaine et Guilhem Fabre -piano à 4 mains

François Michonneau récitant

Programme Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des Animaux est un programme bien connu du public qui rassemble aussi

bien les adultes que les enfants qui adorent le mélange de la musique et des textes.

Dans cette version, le Carnaval est écrit pour 4 mains au piano et accompagné des

textes de Francis Blanche.

Dimanche 24 août, 17h00:

Romain Leleu Sextet une trompette et… un quintet à cordes

Programme Le bœuf sur le toit

De la musique savante à la musique populaire, ce sextet unique dans le paysage musical

dépasse avec panache les barrières de styles et d’époques !

Le programme est une virée dans le Paris des années 2o, et plus précisément au Bœuf sur

le toit , fameux music-hall assidument fréquenté par Jean Cocteau. Il y aura du Milhaud, du

Satie, du Ravel, du Porter, du Gershwin et du Piaf ! .

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 25 99 chagny@beaune-tourisme.fr

