24ème festival des « Moments Musicaux »

Les Moments Musicaux rassemblent des musiciens de grande renommée ainsi que des personnalités ou formations
musicales moins connues mais d’une incontestable qualité.
Vendredi 22 août, 20h30 :
Duo Chrysalis Juliette Ciesla au piano et Antoine Renon au violoncelle
Le duo, formé à la suite des longues périodes de confinement en 2o21, élabore ses
concerts à partir du répertoire classique et romantique sans toutefois perdre de vue
une exigence essentielle la mise en lumière d’œuvres méconnus et de compositeurs
oubliés.
Samedi 23 août, 20h30:
Sarah Margaine et Guilhem Fabre -piano à 4 mains
François Michonneau récitant
Programme Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns
Le Carnaval des Animaux est un programme bien connu du public qui rassemble aussi
bien les adultes que les enfants qui adorent le mélange de la musique et des textes.
Dans cette version, le Carnaval est écrit pour 4 mains au piano et accompagné des
textes de Francis Blanche.
Dimanche 24 août, 17h00:
Romain Leleu Sextet une trompette et… un quintet à cordes
Programme Le bœuf sur le toit
De la musique savante à la musique populaire, ce sextet unique dans le paysage musical
dépasse avec panache les barrières de styles et d’époques !
Le programme est une virée dans le Paris des années 2o, et plus précisément au Bœuf sur
le toit , fameux music-hall assidument fréquenté par Jean Cocteau. Il y aura du Milhaud, du
Satie, du Ravel, du Porter, du Gershwin et du Piaf ! .
Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 25 99 chagny@beaune-tourisme.fr
