24ème Fête de la Châtaigne Revest-du-Bion

Dans le village Revest-du-Bion Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Le comité de valorisation de la châtaigne donne rendez-vous aux producteurs comme aux visiteurs toute la journée.

Parking GRATUIT

Dans le village Revest-du-Bion 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 31 74 69 contact@fetedelachataigne.com

English :

The Comité de Valorisation de la Châtaigne (chestnut promotion committee) invites producers and visitors to a day-long event.

FREE parking

German :

Das Komitee für die Aufwertung der Kastanie lädt den ganzen Tag über Erzeuger und Besucher ein.

KOSTENLOSER Parkplatz

Italiano :

Il Comité de Valorisation de la Châtaigne (Comitato per la promozione della castagna) sarà lieto di accogliere produttori e visitatori per tutta la giornata.

Parcheggio gratuito

Espanol :

El Comité de Valorisation de la Châtaigne (Comité de promoción de la castaña) espera recibir a productores y visitantes durante todo el día.

Aparcamiento GRATUITO

