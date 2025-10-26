24ème Fête de la Châtaigne Revest-du-Bion
24ème Fête de la Châtaigne Revest-du-Bion dimanche 26 octobre 2025.
24ème Fête de la Châtaigne
Dans le village Revest-du-Bion Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Le comité de valorisation de la châtaigne donne rendez-vous aux producteurs comme aux visiteurs toute la journée.
Parking GRATUIT
Dans le village Revest-du-Bion 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 31 74 69 contact@fetedelachataigne.com
English :
The Comité de Valorisation de la Châtaigne (chestnut promotion committee) invites producers and visitors to a day-long event.
FREE parking
German :
Das Komitee für die Aufwertung der Kastanie lädt den ganzen Tag über Erzeuger und Besucher ein.
KOSTENLOSER Parkplatz
Italiano :
Il Comité de Valorisation de la Châtaigne (Comitato per la promozione della castagna) sarà lieto di accogliere produttori e visitatori per tutta la giornata.
Parcheggio gratuito
Espanol :
El Comité de Valorisation de la Châtaigne (Comité de promoción de la castaña) espera recibir a productores y visitantes durante todo el día.
Aparcamiento GRATUITO
L’événement 24ème Fête de la Châtaigne Revest-du-Bion a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon